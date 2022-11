25-11-2022 21:53

L’Inghilterra manca l’occasione di centrare la qualificazione con una gara di anticipo. La squadra di Southgate viene fermata sul pareggio dagli USA, ma nel corso dei novanta minuti a meritare sarebbe stata forse la squadra a stelle e strisce che ha espresso il miglior calcio mettendo spesso in difficoltà gli inglesi. L’Inghilterra arriva comunque all’ultima gara, quella con il Galles, con due risultati su tre a disposizione per la qualificazione. Mentre per gli Stati Uniti sarà necessario battere l’Iran. Lo spettacolo però non sembra essere piaciuto agli spettatori che hanno seguito la gara dallo stadio Al-Bayt che subito dopo la fine del match hanno sonoramente fischiato.

Inghilterra-Usa, social unanimi: “Southgate, ma che combini?”

La gara viene vissuta con grande interesse sui social. Dopo la splendida prova all’esordio, l’Inghilterra fa decisamente più fatica e per tanti la colpa è del tecnico Southgate: “Non far giocare Foden è da criminali. Southgate dovrebbe essere arrestato”, scrive Matteo. Anche Pinco la pensa allo stesso modo: “Per me non è neanche un allenatore, fa delle scelte che sono inspiegabili”. E ancora: “Non toglie Mount, Sterling e Kane mezzo infortunato per Wilson, Foden e Maddison ma mette Henderson. Pazzesco. Come si fa ad avere una rosa così forte e un allenatore così scarso”.

Inghilterra-Usa: è football contro soccer

La lingua è la stessa, le sfumature sono molto diverse. Inghilterra e Stati Uniti sono vicine eppure incredibilmente lontane con un rapporto d’amore e odio decisamente particolare. La sfida mondiale diventa anche una sorta di battaglia culturale, è virale prima dell’inizio del match il video dei tifosi statunitensi che cantano: “It’s called soccer”. Per gli inglesi che invece il gioco lo hanno inventato non ci sono dubbi: rimane sempre football. Nella polemica intervengono anche i tifosi italiani come Lorenzo che scrive: “Se vincono gli Stati Uniti poi dobbiamo chiamarlo soccer anche noi”.

Inghilterra-Usa: la novità nell’inno inglese stranisce i social

In questi giorni di Mondiali si è parlato tanto di inni nazionali. Ha fatto scalpore il caso dei giocatori dell’Iran. Nella gara tra Inghilterra e Stati Uniti i temi sono decisamente meno caldi e significativi ma sui social se ne discute. Innanzitutto perché si tratta di due inni molto conosciuti e decisamente iconici ma anche per una novità presente in quello inglese: “Non mi abituerò mai a God Save The King”, sostiene Clio. Anche altri la pensano allo stesso modo: “Che effetto sentire cantare King e non più Queen. E fa ancora più effetto sentire quello americano a seguire”.

Inghilterra-Usa: la telecronaca di Remedio fa discutere

I social analizzano con grande attenzione anche la telecronaca Rai di Alberto Rimedio, finito al centro di una polemica solo qualche giorno fa. Il telecronista confonde i nomi di alcuni giocatori e a volte fa confusione tra le due squadre: “Stasera tutti della stessa razza per Alberto Rimedio, 66 minuti di telecronaca e continua a confondere le due squadre”. Mentre Simone scrive: “Trovo Rimedio molto impreciso. Diverse imperfezioni. Per me il migliori telecronista calcistico della Rai è Bizzotto, meriterebbe di commentare la finale”. E ancora: “Rimedio continua a sbagliare nomi dei calciatori o a invertire le squadre ogni volta. Il livello è davvero imbarazzante”.