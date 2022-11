29-11-2022 13:43

Si chiude la fase a Gironi con le terze partite del calendario. Si comincia con il Girone A quello che comprende Olanda, Ecuador, Senegal e Qatar.

Situazione in classifica nel Girone A

In questo momento la classifica vede in testa a pari merito Olanda ed Ecuador con 4 punti, seguite dal Senegal a 3 punti. Ultimo e già eliminato il Qatar padrone di casa.

Partite in programma oggi per il Girone A

Oggi si giocano

Olanda-Qatar

Ecuador-Senegal

Quando si giocano le partite e dove vederle in tv

Entrambe le partite si giocano alle 16.00 in contemporanea, per evitare o almeno limitare al minimo il rischio di risultati combinati. Olanda-Qatar viene trasmessa in diretta tv su Rai1, mentre Ecuador-Senegal è trasmessa in diretta su RaiSport1. Per vederle in streaming invece bisogna ricorrere alla piattaforma RaiPlay. Se volete seguirle live in forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport

Chi passa tra Olanda, Ecuador e Senegal

Le due favorite per il passaggio del turno sono ovviamente Olanda ed Ecuador: le due squadre che hanno più punti in classifica e a cui può bastare anche un pareggio per staccare il biglietto per gli ottavi. L’Olanda poi gioca contro la squadra di casa già eliminata, che vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico: sulla carta la differenza di valori tecnici è abissale per cui a meno di suicidi imprevisti, gli orange sono già qualificati al turno successivo. Diverso il discorso per l’Ecuador che affronta il Senegal in un vero e proprio spareggio. E’ vero che ai sudamericani basta anche solo un pareggio per passare il turno, ma di fronte ha una squadra molto forte sia fisicamente sia tecnicamente che si è rivelata competitiva nonostante l’assenza forzata del suo fuoriclasse Manè. E’ una vera e propria sfida dentro-fuori tra due scuole calcistiche molto diverse tra loro: da una parte la rapidità e l’estro degli andini, dall’altro la sovrabbondanza fisica e il talento degli africani. Senza contare che nel Senegal giocano alcuni top player del calibro di Koulibaly.

Ci sono possibilità che si finisca a pari punti?

Le possibilità sono piuttosto limitate. Possono finire a pari punti Olanda ed Ecuador se vincono entrambe: per stabilire la prima in classifica bisognerà vedere i risultati di oggi; potrebbero le stesse due, in caso di doppia sconfitta, essere appaiate a 4 punti al secondo posto e anche in questo caso dipenderà dalla partita di oggi. Però potrebbero anche ritrovarsi prime con 5 punti a testa, se dovessero pareggiare oggi. Questa cosa sarebbe interessante perché le due squadre potrebbero essere completamente allineate come differenza reti, gol fatti, classifiche avulse e si potrebbe addirittura ricorrere alla classifica fair play. Potrebbe anche accadere che al secondo posto a quota 4 ci si trovino Senegal e Olanda se una pareggia e l’altra perde: in questo caso potrebbe essere necessario ricorrere allo scontro diretto e sarebbe a favore degli orange. Qui tutte le regole per determinare la classifica finale

FAQ

