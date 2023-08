Mondiali Pallamano: Burundi, 10 ragazzi dell'U.19 scappano per cercare asilo in Europa

Scomparsi nel nulla in Croazia dieci 17enni: telefonini spenti e nessuna traccia, la polizia indaga ma si pensa siano fuggiti in Germania o in Francia

15-08-2023 08:50

Sembra la trama di un film ma è storia vera: dieci ragazzi di 17 anni, giocatori della nazionale under 19 del Burundi che era impegnata nei Mondiali di categoria a Fiume, in Croazia, sono scomparsi senza lasciare traccce e si presume siano scappati alla ricerca di asilo, presumibilmente in Francia.

Il Burundi è stato escluso dai Mondiali U.19

I dieci ragazzi classe 2006 sono stati avvistati l’ultima volta alle ore 15.30 di domenica: avrebbero dovuto affrontare i pari età del Bahrain, ma l’incontro è stato cancellato. Fino al momento della scomparsa dei giovani il Burundi aveva perso tutti gli incontri disputati: 62-16 contro la Svezia , 46-24 contro l’Iran, 33-26 contro gli Usa. Erano in lotta per non occupare l’ultimo posto del torneo mondiale. Dopo la fuga dei giocatori, la Federazione internazionale ha escluso il Burundi dalla competizione.

Diffuse le foto dei ragazzi ricercati, nessuna notizia ancora

Sul caso sta indagando la polizia di Fiume, che ha immediatamente diramato l’ordine di ricerca. In base alle primissime ricostruzione, solo tre ragazzi non hanno partecipato alla fuga. La federazione di pallanuoto del Burundi ha diffuso in rete le foto dei dieci tesserati, molti dei quali avevano a disposizione un telefonino ma ogni tentativo di mettersi in contatto è risultato vano.

Il principale sospetto è che i giovani vogliano raggiungere la Germania o la Francia o ancora altri Paesi del Nord Europa per chiedere asilo politico. E’ arrivata anche la nota ufficiale diramata dalle autorità croate: “Secondo le informazioni raccolte finora, questi sono dieci ragazzi, nati nel 2006, che il 9 agosto, intorno alle 15.30, si sono allontanati in direzione sconosciuta dalla zona del centro studentesco di Rijeka, dove si trovavano per tutta la durata del campionato, e non rispondono alle telefonate. Sono state prese misure e azioni con l’obiettivo di trovare le persone scomparse – si chiude la nota – nonché di stabilire tutti i fatti e le circostanze rilevanti della loro scomparsa”.