25-11-2022 11:17

Nell’ultima giornata del primo turno, il protagonista tanto atteso, a parimerito con il Brasile, è sicuramente Cristiano Ronaldo, autore del primo gol che ha consentito al Portogallo di battere il Ghana 3-2.

Mondiali, Cristiano Ronaldo uomo dei record

Con il rigore trasformato al 65′ contro il Ghana, Ronaldo diventa così il primo calciatore ad aver gonfiato la rete in 5 differenti edizioni dei mondiali (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). CR7, che attualmente è svincolato, ha siglato 118 gol in 192 partite dal suo esordio nel 2003. Esordio con il punto esclamativo, quindi, per l’ex United. L’obiettivo ora è andare fino in fondo per chiudere la carriera al vertice.

Il futuro di Cristiano Ronaldo dopo i Mondiali

Una volta terminata la rassegna mondiale, per Ronaldo è tempo di cercare una nuova sistemazione. Il portoghese può scegliere se continuare la carriera ad alti livelli accasandosi al Newcastle, o se trasferirsi immediatamente all’Al-Nassr sposando il progetto dei petroldollari arabi ed abbandonando definitivamente il calcio europeo.

Mondiali, Leao si mette in mostra

Oltre a Ronaldo, brilla la stella di Rafael Leao. Il giocatore del Milan, autore del gol del momentaneo 3-0, andrà a scadenza con i rossoneri nel 2024 e, vista la prestazione di ieri, il rinnovo è in salita.

Le richieste esorbitanti del classe ’99, attorno ai 9 milioni di euro a stagione, mettono Maldini e Massara in una difficile condizione che costringerà il Diavolo a mettere sul mercato il numero 17 per tentare almeno di ricavare 35-40 milioni nel caso di un mancato accordo per il rinnovo. E la lista delle pretendenti si allunga sempre di più: non solo Liverpool e PSG, ma anche Barcellona e Real Madrid sono sulle tracce del talento di Almada.