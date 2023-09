Mondiali Rugby pagelle Italia-Uruguay: Ioane decisivo, Allan non sbaglia. Gli Azzurri devono sognare

Era la partita più importante dell’ultimo quadriennio e l’Italia non l’ha sbagliata: gli Azzurri battono l'Uruguay 38-17 e centrano al qualificazione al Mondiale 2027

20-09-2023 22:58

Era la partita più importante dell’ultimo quadriennio e l’Italia non l’ha sbagliata. O meglio: per un tempo le cose non s’erano messe per il verso sperato, tanto che c’è stato chi ha temuto seriamente che le cose potessero prendere la piega meno desiderata.

Colpa di qualche errore di troppo, colpa di un arbitraggio oggettivamente a senso unico e a tratti cervellotico (la meta tecnica assegnata all’Uruguay è una cosa che a questi livelli non s’era ancora vista) che ha finito per complicare i piani degli azzurri.

Che nella ripresa però hanno reagito mostrando il lato migliore di sè, disputando forse il miglior secondo tempo della storia recente del rugby italiano con ben quattro mete segnate in soli 20’.

Obiettivo Mondiali 2027: centrato

Vittoria pesante perché consente all’Italia di aggiungere l’obiettivo minimo di questa Coppa del Mondo, cioè la qualificazione a quella del 2027 in Australia, e al tempo stesso di farlo ottenendo un’altra vittoria con bonus, tanto che adesso Nuova Zelanda e Francia dovranno battere Lamaro e compagni per avanzare ai quarti di finale.

90 punti fatti e solo 26 subiti

Ma l’Italia a questo punto non avrà nulla da perdere: con 90 punti fatti e solo 26 subiti nelle prime due gare, sognare di estromettere dal mondiale una delle due formazioni date come largamente favorite sarebbe un segnale non è poi così azzardato.

E già venerdì prossimo contro gli All Blacks arriverà la prima chance per tentare l’impossibile.

Le pagelle dell’Italrugby