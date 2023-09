Mondiali rugby, verso Italia-Uruguay: le formazioni. Il pagellone del 2° turno: top Fiji, flop Australia

Il Ct dell'Italia Crowley ha annunciato la formazione per il match contro l'Uruguay: quattro cambi rispetto alla Namibia. I top e i flop del secondo turno dei Mondiali di rugby.

Si avvicina il secondo impegno per l’Italia ai Mondiali di rugby, la sfida di mercoledì 20 settembre contro l’Uruguay. Appuntamento fissato per le 17.45 allo stadio di Nizza: curiosamente, Italia e Uruguay si ritrovano contro proprio nella città natale di Giuseppe Garibaldi, “l’eroe dei due mondi” che ha combattuto per l’indipendenza dell’uno e dell’altro paese. Italia e Uruguay, invece, si sfideranno per conquistare punti pesantissimi nella Pool A.

Italia-Uruguay: info, precedenti e curiosità

Nel primo confronto l‘Italia ha superato senza troppi problemi la Namibia (52-8 il finale con sette mete), mentre i “Teros” hanno addirittura messo paura ai Bleus padroni di casa: 27-12 il finale per i francesi, che però hanno subito due mete e a inizio ripresa hanno sentito il fiato sul collo degli uruguaiani, capaci di portarsi a un solo punto di distacco (13-12). Uruguay che adesso mette nel mirino gli Azzurri, già affrontati l’ultima volta due anni fa a Treviso: finì 17-10 per l’Italia, con qualche affanno. Solo vittorie azzurre negli altri tre precedenti tra il 1999 e il 2007. Nel ranking di World Rugby gli Azzurri sono 12mi, gli uruguaiani 17mi.

Rugby, la formazione scelta dal Ct Crowley

Il Ct azzurro Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione che sfiderà i “Teros”, motivando così i quattro cambi rispetto alla precedente partita con la Namibia: “Abbiamo lavorato bene in settimana a Bourgoin. Siamo in un Mondiale: ogni partita ha sua importanza, le sue difficoltà e la sua storia. La preparazione del match contro l’Uruguay è stata buona. Saremo focalizzati sulla nostra prestazione”. Questo il XV scelto per l’incontro:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 13 caps)

14 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 27 caps)

12 Paolo GARBISI (Montpellier, 28 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 22 caps)

10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 76 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 30 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 49 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 46 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 23 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 16 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 34 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 29 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 4 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 14 caps)

21 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 14 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 4 caps)

La formazione dell’Uruguay per il match con l’Italia

Questo invece il XV scelto dal Ct dell’Uruguay, Esteban Meneses, per la sfida contro l’Italia. Un match che ha un’importanza capitale per i sudamericani: chi arriva terzo nel girone, infatti, guadagna automaticamente un posto nella prossima edizione dei Mondiali, in programma nel 2027 in Australia:

15 Baltazar AMAYA

14 Gaston MIERES

13 Tomas INCIARTE

12 Andres VILASECA

11 Nicolas FREITAS

10 Felipe ETCHEVERRY

9 Santiago ARATA

8 Manuel DIANA

7 Santiago CIVETTA

6 Manuel ARDAO

5 Manuel LEINDEKAR

4 Felipe ALIAGA

3 Ignacio PECULO

2 German KESSLER

1 Mateo SANGUINETTI

A disposizione

16 Guillermo PUJADAS

17 Facundo GATTAS

18 Diego ARBELO

19 Ignacio DOTTI

20 Carlos DEUS

21 Agustin ORMAECHEA

22 Felipe BERCHESI

23 Bautista BASSO

Mondiali Rugby, il pagellone dopo il secondo turno

Quali sono le nazionali top dopo il secondo weekend di incontri, che ha visto gli Azzurri riposare? E quali invece le squadre che hanno clamorosamente steccato?

Top

Fiji 9 – Leggendaria la prestazione contro gli australiani, battuti dopo 69 anni di attesa. Dopo la beffa col Galles, una reazione di enorme carattere.

Leggendaria la prestazione contro gli australiani, battuti dopo 69 anni di attesa. Dopo la beffa col Galles, una reazione di enorme carattere. Inghilterra 8 – Zitta zitta, la nazionale della Rosa sembra aver recuperato lo smalto perduto. Dopo l’Argentina, altra vittoria pesante sul Giappone.

Zitta zitta, la nazionale della Rosa sembra aver recuperato lo smalto perduto. Dopo l’Argentina, altra vittoria pesante sul Giappone. Irlanda 7,5 – Dopo la scorpacciata di punti con la Romania, ne arriva un’altra contro Tonga. Il modo migliore per preparare la supersfida col Sudafrica.

Dopo la scorpacciata di punti con la Romania, ne arriva un’altra contro Tonga. Il modo migliore per preparare la supersfida col Sudafrica. Uruguay 6,5 – Punto di bonus negato ai francesi e, soprattutto, partita giocata a ritmi altissimi dall’inizio alla fine. Questi Teros non sono assolutamente da sottovalutare.

Flop