Mondiali Saalbach, Casse si lascia ispirare da Brignone: Paris c’è, Franzoni in crescita. L’Italia spera dopo le prove

Mattia Casse chiude al quarto posto la prova di discesa con l’americano Cochran-Siegle che sorprende, 11esima piazza per Paris. Soltanto ottavo tempo per il fenomeno Odermatt

Domani si fa sul serio ma da Saalbach anche le prove della discesa libera forniscono le prime indicazioni importanti. L’Italia ci prova con Mattia Casse che sembra aver trovato il feeling sulla pista austriaca e domani si fa sul serio con il superG maschile. Dopo lo splendido risultato di Federica Brignone e l’oro del parallelo a squadre, sognare non è sbagliato.

Casse in crescita, Paris ci prova

Mattia Casse dimostra ancora una volta di essere l’azzurro della velocità più in forma e più costante della stagione. Parliamo delle prove di discesa (con la gara in programma domenica) ai Mondiali di Saalbach che forniscono le prime indicazioni anche per il SuperG in programma domani. Per l’azzurro arriva una quarta posizione ma a soli 44 centesimi dal primo posto dello statunitense Ryan Cochran-Siegle che fa segnare il miglior tempo davanti all’austriaco Eichberg e allo svizzero Von Allmen.

La pista austriaca lascia le porte aperte a tutte le possibilità, una pista “facile” che sembra non aver giovato nemmeno al fenomeno Odermatt solo ottavo. Il secondo miglior azzurro è invece Dominik Paris che ha chiuso all’11esimo posto.

Franzoni in crescita, Schieder in difficoltà

Giovanni Franzoni continua a mostrare costanti progressi, il giovane azzurro chiude al 18esimo posto nonostante il pettorale numero 40, solo ventesimo tempo per Florian Schieder mentre Christof Innerhofer ha provato solo alcuni passaggi del tracciato (non farà la discesa ma solo il SuperG) e ha chiuso lontanissimo in classifica.

Soddisfatto Casse dopo la sua prova: “Avevo qualche riferimento in più rispetto a ieri ma ho commesso delle imprecisioni nella parte alta. E’ una pista che mi piace e anche la neve è bella. Credo che il SuperG sarà molto interessante e divertente. Sto bene sin dall’inizio della stagione, ora è solo il momento di stare tranquillo e in pace con me stesso”.

SuperG: azzurri a caccia di un podio

Oggi la prova in discesa ha fornito alcune indicazioni importati ma domani con il SuperG viene tutto resettato. L’Italia non parte di certo con i favori del pronostico ma spera. Mattia Casse è in un grande momento di forma, Paris può piazzare sempre la zampata del campione e l’esperienza di Innerhofer non è da sottovalutare, a chiudere il quartetto ci pensa Giovanni Franzoni che nella disciplina (molto più che in discesa) ha mostrato progressi importanti per tutta la stagione. Appuntamento domani alle 11.30 con l’evento che sarà trasmesso da Rai e Eurosport.

