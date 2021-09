Mondiali su strada, il Ruanda ospiterà la rassegna nel 2025

Saranno dei Mondiali di ciclismo da ricordare quelli del 2025. Fra quattro anni infatti la rassegna iridata su strada avrà luogo in Ruanda, una prima volta assoluto non solo per lo stato del presidente Paul Kagame ma anche per l’intero continente africano che mai ha ospitato un evento di simile portata.

La decisione è stata presa oggi dai vertici dell’UCI che hanno preferito il Ruanda al Marocco, l’altro stato in ballottaggio per ospitare la competizione nel 2025.

Le prove, le cui date devono ancora essere stabilite, si correranno a Kigali, la capitale del Paese, città dove ogni anno si conclude il Giro del Ruanda, breve corsa a tappe locale vinta questa stagione dallo spagnolo Cristian Rodriguez del Team Total Direct Energie.

Kigali dunque avrà quattro anni per prepararsi adeguatamente all’evento che, nel frattempo, verrà organizzato a Wollongong (Australia) l’anno prossimo, a Glasgow (Gran Bretagna) nel 2023 e quindi a Zurigo, in Svizzera, nel 2024.

23-09-2021