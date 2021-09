Mondiali Under 18, l'Italia vola in semifinale

L’estate d’oro dello sport italiano si prolunga anche… nell’autunno biologico grazie alle imprese della nazionale di volley femminile under 18.

Le ragazze del ct Marco Mencarelli si sono infatti trionfalmente qualificate per le semifinali della rassegna iridata di categoria in corso di svolgtimento a Durango, in Messico.

Netto il 3-0 alla Romania, che era stata la rivelazione della prima fase, con parziali che non ammettono repliche: 25-15; 25-18; 25-13 per le Azzurre, che entrano quindi tra le prime quattro della competizione per la nona volta su 17 edizioni, quarta consecutiva, dopo le vittorie del 2015 e del 2017 e il secondo posto del 2019, quando l’Italia perse al tie break la finale contro gli Stati Uniti.

Un’ottima notizia, quindi, per il vivaio azzurro, che resta florido e pronto a dare ricambi in chiave nazionale maggiore, dove peraltro molte delle protagoniste del trionfo a Euro 2021 sono ancora in giovane età.

L’Italia se la vedrà proprio con gli Stati Uniti, che hanno piegato per 3-2 la Turchia. L’altra semifinale vedrà di fronte Russia e Serbia, che hanno eliminato rispettivamente Polonia e Brasile.

Sugli scudi la capitana Dominika Giuliani: la figlia d’arte (la madre è la ceca Misha Vecerkova, centrale anni ’90 vista anche in Italia a Bergamo e Napoli) è stata autrice di 15 punti con quattro aces, e Julia Ituma (21 punti, tre aces), ma l’Italia ha brillato in tutti i fondamentali, dall’attacco con i 13 punti dell’opposto Giulia Viscioni alla difesa con i quattro muri della centrale Islam Gannar.

OMNISPORT | 28-09-2021 07:21