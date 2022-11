23-11-2022 15:26

Uruguay-Corea Del Sud andrà in scena domani alle ore 14.00 nell’ultima giornata valida per il primo turno dei Mondiali in Qatar 2022. Per i tifosi napoletani, tutti gli occhi saranno puntati sul difensore Kim Min-jae.

Mondiali, Kim da scommessa a certezza per il Napoli

Assieme a Kvaratskhelia, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae è stato acquisito dal Napoli nella sessione estiva di calciomercato dopo una lunga trattativa con il Fenerbahce. Partito in sordina, con il passare delle partite si è guadagnato il rispetto dei tifosi e dell’ambiente azzurro grazie a prestazioni eccellenti che hanno fatto rimpiangere Koulibaly, ceduto al Chelsea.

Mondiali, Kim si è guadagnato la convocazione al mondiale

Con 14 presenze e 2 gol nei primi quindici turni di Serie A, Kim Min-jae si è guadagnato la chiamata della Nazionale della Corea del Sud dopo le entusiasmanti prove in campionato. Stando alle indiscrezioni dell’ultimo minuto, l’ottimo periodo trascorso con la maglia del Napoli ha convinto con il CT Paulo Bento ad affidargli le chiavi della difesa (in posizione centrale) nel match contro i sudamericani dell’Uruguay. Sinora Kim ha totalizzato 44 presenze e 3 gol con la maglia della rappresentativa del proprio Paese.

Mondiali, occhio Napoli: Tottenham all’assalto di Kim

In virtù di quanto dimostrato sinora, la dirigenza partenopea si aspetta una lunga lista di pretendenti che vogliono acquisire il cartellino del sudcoreano nella sessione invernale. Per correre ai ripari, Giuntoli incontrerà il suo entourage a breve per discutere del rinnovo di contratto al fine di togliere la clausola rescissoria che sarebbe facile preda dei club stranieri. Secondo Raffaele Auriemma, infatti, il Tottenham di Antonio Conte si sarebbe fatto avanti con la società napoletana arrivando ad offrire 50 milioni di euro, l’intero valore della clausola di rescissione.