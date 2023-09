Mondiali: Van Gaal, l'Argentina replica duramente alle accuse del ct dell'Olanda

L'Albiceleste risponde alle illlazioni sul complotto per far vincere i mondiali a Messi, video con musica e testo per smentire il ct orange

Otto mesi dopo la fine del Mondiale in Qatar è scoppiata una polemica a botto ritardato, innescata dal ct dell’Olanda van Gaal che ha parlato di complotto della Fifa per far vincere il torneo all’Argentina di Messi. Parole pesanti che hanno riaperto una vecchia ferita, visto che già era successo di tutto prima, durante e dopo la sfida tra i tulipani e l’Albiceleste.

Van Gaal parla di risultato premeditato per Argentina-Olanda

Tornando su quella partita, ieri van Gaal ha detto: “Se si osserva come ha segnato l’Argentina e come abbiamo segnato noi e come alcuni giocatori sudamericani sono andati oltre i limiti senza essere puniti, penso fosse una partita dall’andamento premeditato“. Gli è quindi stato chiesto se Messi dovesse diventare campione del mondo e Van Gaal, senza farsi troppi problemi, ha risposto “sì, è quel che credo”.

I giocatori dell’Olanda si dissociano

Le prime reazioni sono arrivate all’interno della stessa nazionale orange. Il portiere Mark Flekken, per esempio, afferma che “se il nostro vecchio commissario tecnico ha questa opinione, ha fatto bene a esprimerla. Io personalmente non ho avuto le stesse sensazioni durante il Mondiale”. Anche Van Dijk ha preferito prendere le distanze dalle dichiarazioni di Van Gaal: “Si tratta della sua opinione e tutti sono liberi di averne una. Io ho un’idea diversa da lui”.

La replica dell’Argentina a van Gaal

Infine è arrivata anche la risposta dell’Argentina. L’account ufficiale di AFA Play ha diffuso il video della partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo con l’Olanda, con lo sfondo musicale di una canzone di Almafuerte: “Se mi cerchi”.

Si vedono scene dell’arrivo della squadra, della partita, degli incroci con i giocatori e di quando Leo Messi va a cercare Van Gaal per rimproverarlo per le dichiarazioni che aveva fatto prima della partita, quando aveva detto che in Brasile 2014 la Pulce non aveva nemmeno toccato il pallone dei quarti.

Anche il testo che ha accompagnato il video sull’account X (ex Twitter), è una risposta diretta a Van Gaal: “La Nazionale argentina ha perso tante volte. Ma ha sempre saputo perdere. In Qatar ha esagerato. Ha esagerato in coraggio, calcio, talento, voglia, passione. Perché questo sport si gioca così”.