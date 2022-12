Qatar 2022, Van Gaal: "L'arbitro non mi è piaciuto"

10-12-2022 09:34

La seconda esperienza iridata di Louis Van Gaal, che potrebbe accasarsi sulla panchina del Belgio, si chiude ancora una volta contro l’Argentina, ancora un volta ai rigori e ancora una volta senza essere sconfitto in una partita (appendice dei rigori esclusa) e queste sono le sensazioni affidate a NOS: “I giocatori a fine partita si sono detti qualcosa in cerchio, ma non sono riuscito a capire cosa. Ci siamo trovati sotto per 2-0 per via di un rigore che ai miei occhi era dubbio. Vorrei rivedere il fallo di Dumfries nei confronti di Acuna: l’arbitro non mi ha soddisfatto, ma non abbiamo perso a causa sua. Dopo aver ripreso il match, i rigori ci hanno creato confusione: ma è una situazione che non puoi prevedere né simulare”.

Sono solamente 4 le partite in cui l’allenatore olandese ha lasciato spazio alle rivali sulle 63 panchine alla guida degli Oranje: nel suo 3^ interregno ha portato a termine una striscia di 18 gare senza sconfitte.