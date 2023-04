Due giovani tennisti italiani danno spettacolo al torneo di Montecarlo. Oggi tra i due un bellissimo derby azzurro tutto da seguire

14-04-2023 08:59

Impresa quasi storica per Lorenzo Musetti che agli ottavi del torneo di Montecarlo ha sconfitto il numero 1 del tabellone e uno dei mostri sacri del tennis mondiale Nole Djokovic. Oggi ai quarti di finale affronta l’altro azzurro Jannik Sinner in un inedito derby italiano ai quarti di un torneo Atp 1000.

I due azzurri Musetti e Sinner ai quarti di finale

Come Musetti è riuscito a battere Djokovic

Il tennista carrarino si è imposto in tre set, l’ultimo dei quali conquistato dopo la pausa scaturita dalla pioggia sul punteggio di 1 a 1: il risultato che è valso la qualificazione è infine di 4-6, 7-5, 6-4. Novak Djokovic mai a suo agio sulla terra rossa del Principato, dove ha però vinto due volte, fatica a carburare dopo le assenze sul cemento a stelle e strisce, ma conquista il primo set dopo una serie di break e di contro-break, alla quinta palla-set. Il dritto e il servizio del serbo non sono quelli delle giornate migliori, perciò l’azzurro ha modo di risalire la china e, dopo le tre sconfitte nei precedenti di Parigi (rimontato di due set), Dubai e Parigi-Bercy, diventa il nono italiano a sconfiggere un NR. 1 del Ranking: è sorpasso dal 2-4, con una pennellata di controbalzo che vale il 7-5. Novak Djokovic tiene botta fino al 3 a 3, per cedere poi il proprio servizio: servono infine quattro match-point per chiudere i conti, nonostante la chance per il 5 pari.

Anche Sinner ha fatto un’impresa

Anche Jannik Sinner ha fatto un’impresa per arrivare ai quarti. Certo non paragonabile a quella di Musetti, ma anche l’altoatesino ha vinto in rimonta la sua partita contro il polacco Hurkacz, numero 10 del tabellone. Sotto di un set a zero, Sinner è riuscito in modo glaciale a vincere il tie-break nel secondo e da lì iniziare una impressionante marcia trionfale che l’ha portato alla vittoria finale per 6-1 nel terzo e decisivo set.

A che ora si gioca la partita Sinner-Musetti

Sinner-Musetti si gioca oggi 14 aprile 2023 con inizio previsto alle ore 16.20 circa. Il match si gioca sul campo centrale, il Ranieri III del Country Club Montecarlo. Come sempre nel tennis, l’orario di una partita dipende da diversi fattori: soprattutto dal meteo (anche ieri la pioggia ha provocato un ritardo nella programmazione) e la durata delle partite che precedono questa nel programma giornaliero. Le quattro partite dei quarti si disputano tutte oggi, tutte sul campo centrale e con inizio alle ore 11.00. Essendo Sinner-Musetti la quarta prevista per oggi, ben difficilmente la partita si giocherà alle 16.20 come previsto, ma slitterà avanti nel pomeriggio o forse in prima serata.

Dove vedere Sinner-Musetti in diretta streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono trasmesse in diretta in esclusiva su Sky. Per vedere il match però potete anche optare per una scorciatoia più veloce e meno costosa: fare un abbonamento con Now-tv, che trasmette la partita in streaming. Leggi qui le condizioni e fai subito il tuo abbonamento a Now-Tv

Se invece vuoi seguire la partita live con noi di Virgilio Sport, qui trovi la diretta di oggi

