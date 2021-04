Montecarlo, Sinner sfida Djokovic: dove vederlo in tv e streaming

Inutile negare le aspettative legate a quella che, per oggi, è la partita: l’incontro tra un autentico top player della storia del tennis mondiale come Novak Djokovic, il numero uno che a quasi 34 anni si regala ancora tornei e qualche dichiarazione di troppo, e il talento ancora in via di formazione Jannik Sinner.

La sfida di Sinner a Djokovic

Diciannove anni e tante, ottime premesse per il tennis italiano: ma non basta certo a riassumere le qualità di Sinner, altoatesino che si allena a Bordighera e che ha già la lucidità di un veterano della racchetta, alla luce di quanto detto dopo Miami. E’ già un personaggio, ma deve ancora crescere e a Montecarlo può esibire i suoi colpi e una progressiva consapevolezza, anche contro Djokovic che appartiene a un generazione di tennisti over 30 ancora dominanti.

Certo, la giornata di martedì non si è rivelata tranquilla, anche in questo prestigioso e importante torneo-bolla che segna l’avvento della stagione della terra rossa: Daniil Medvedev è risultato positivo al Covid. Si è temuto il contagio di Rafa Nadal, con cui si è allenato nel Principato.

Prima di questo match, così intrigante, Jannik e Novak si sono allenati spesso, nel Principato e all’Accademia di Piatti a Bordighera, lo scorso gennaio ad Adelaide i due si sono affrontati in esibizione. Djokovic ha avuto la meglio e Sinner ha già incassato una lezione da parte di un giocatore talentuoso, scalzo e a tratti forse imparagonabile agli altri top del circuito.

“Proverò a fare il mio gioco, senza lasciarmi condizionare. Entrerò in campo con una tattica, e la seguirò. L’ho visto giocare spesso alla televisione, ma sarà tutta un’altra cosa. Ho molta voglia di mettermi alla prova con il numero uno del ranking: mi dirà dove sono, cosa funziona e cosa invece devo migliorare”, le sue parole a dimostrazione che ha già confidenza con giornalisti e media in generale.

Montecarlo: dove seguire Sinner-Djokovic in tv e in streaming

Sentiremo dopo l’incontro in programma oggi, che cosa dirà. Intanto l’appuntamento è in televisione dopo Caruso-Rublev (alle 11) su Sky Sport Uno e sull’app Sky Go e Now Tv.

VIRGILIO SPORT | 14-04-2021 11:08