Nadal: "Grazie Dubai, ma non sono pronto a rientrare"

Niente da fare, il tennista spagnolo Rafael Nadal non sarà a Dubai e non prenderà parte al torneo ATP 500 negli Emirati Arabi Uniti.

Nonostante la wild card messa a disposizione dagli organizzatori, il tennista ha voluto fare chiarezza sui social attraverso un comunicato: “Vorrei ringraziare il Torneo di Dubai, per la wild card. Abbiamo seriamente pensato di venire, ma non credo di essere ancora pronto per rientrare a giocare. Ancora una volta grazie per il gentile invito del torneo e in bocca al lupo”.

Dopo il forfait di Dubai, Rafael Nadal dovrebbe essere nuovamente in campo al Master 1000 di Miami in programma dal 22 marzo al 4 aprile.

OMNISPORT | 11-03-2021 11:14