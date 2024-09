Monza, Adriano Galliani sposa Helga Costa: terze nozze per l'ex ad del Milan, Gigi Marzullo tra i testimoni

Parata di vip per il matrimonio dell'amministratore delegato del club brianzolo con la sua compagna da 13 anni: un festival tra sport, imprenditoria, politica e spettacolo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ha detto sì e giurato eterno amore per la terza volta a Monza, in un Comune blindatissimo per l’occasione: a 80 anni, Adriano Galliani ha sposato Helga Costa, sua compagna da tredici anni. La bellissima neo signora Galliani, spagnola di origini brasiliane, “succede” a Daniela Rosati e Malika El Hazzari, precedenti mogli del “Condor”. “È straordinaria, nonostante i casini e le mie famiglie allargate è diventata un punto di riferimento, soprattutto per mia figlia”, ha detto di lei il neo marito, tre figli, come si legge nel corposo articolo che l’Adnkronos ha dedicato al lieto evento.

Adriano Galliani ed Helga Costa sposi: il rito in Comune

In cui c’è spazio per la cronaca dettagliata del matrimonio, celebrato alle 16 in un punto dal sindaco Paolo Pilotto (del Pd, chissà che battuta avrebbe fatto Silvio Berlusconi) davanti alla senatrice di Forza Italia Cristina Rossello, celebre avvocato milanese (di Marina Berlusconi, ndr), e al giornalista e conduttore Rai Gigi Marzullo, quello di “Mezzanotte e dintorni”, testimoni d’eccezione. Per Marzullo, in realtà, si è trattato di un favore ricambiato, visto che Galliani fu suo testimone di nozze insieme a Sabrina Ferilli nel 2018. Ma non solo testimoni illustri: quello di Adriano ed Helga, infatti, è stato a tutti gli effetti un matrimonio vip.

Al tavolo degli sposi Confalonieri, Dell’Utri, Briatore e…

Villa Germetto di Lesmo la location esclusiva – spesso sede dei ritiri del Monza e di proprietà di Fininvest Real Estate, società presieduta dallo stesso Galiani – che ha accolto, dopo il rito civile in Comune, i circa 200 invitati. A Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, altri fedelissimi collaboratori del Cavaliere, l’onore di sedere al tavolo degli sposi insieme all’ultima fidanzata Marta Fascina, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, Diego Della Valle, Antonio Tajani e Pierferdinando Casini. Assente giustificato Gabriele Gravina, a Budapest con la Nazionale. Al tavolo accanto Paolo Berlusconi, Fausto e Germana Leali, Luana Ravegnini e il marito Renato Della Valle, più due generali della Guardia di Finanza (Michele Adinolfi e Giuseppe Zafarana) e uno dei Carabinieri (Carlo Gualdi).

Nozze Galliani: Ancelotti e Allegri guidano gli “sportivi”

Ricchissimo anche il campionario – in senso letterale – di sportivi invitati. Non potevano mancare Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Alessandro Nesta, oltre a storici dirigenti come Ariedo Braida e a ex stelle del Milan come Daniele Massaro, Riccardo Montolivo e Leonardo, quest’ultimo accompagnato dalla moglie Anna Billò, famosa giornalista sportiva. Oltre a Marzullo, Rai rappresentata dalla conduttrice di Unomattina, Daniela Ferolla, accompagnata dal marito Vincenzo Novari. E poi, naturalmente, tutta la squadra del Monza e altri vecchi amici di Galliani quali Jean-Pierre Meersseman, ideatore del MilanLab, e l’imprenditore vinicolo Giancarlo Aneri.