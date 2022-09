Monza: Andrea Ranocchia dice addio

21-09-2022 10:55

Annuncio a sorpresa in casa Monza che proprio domenica scorsa ha colto la sua prima storica vittoria in Serie A, contro la Juventus.

La notizia di oggi è infatti quella che riguarda la risoluzione contrattuale del contratto di Andrea Ranocchia, reduce dal grave infortunio al perone. L’ex difensore dell’Inter, per la precisione, si era causato una distorsione alla caviglia con la frattura composta del perone, che di fatto, aveva quasi certamente concluso la sua stagione.

Questo il comunicato ufficiale del club brianzolo: “AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia @23_Frog per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.”