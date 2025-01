Monza-Fiorentina, moviola: l’arbitro sbaglia quasi tutto sui rigori e nel finale perde la testa

La prova dell’arbitro Dionisi all'U-Power Stadium nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito cinque giocatori

Alla settima stagione in Can Federico Dionisi – la scelta di Rocchi per Monza-Fiorentina – è stato il primo fischietto aquilano ad arbitrare nel campionato cadetto prima e in A poi (il 16 marzo 2019 ha debuttato in Serie A nella gara Sassuolo-Sampdoria). In questa stagione era stato impiegato solo in B prima di debuttare in A al Bentegodi per Verona-Monza. Vediamo come se l’è cavata ieri all’UPower Stadium.

I precedenti di Dionisi con Monza e Fiorentina

Cinque erano i suoi precedenti con i viola con uno score di una vittoria, due pari e due sconfitte. Fuori casa ha arbitrato una sola i gigliati in Bologna-Fiorentina 3-3 del 2 maggio 2021 (dove concesse un rigore alla Fiore e venne trasformato da Vlahovic). Nessun incrocio con i brianzoli.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Pagliardini con Marinelli IV uomo, Guida al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Turati (M), Pedro Pereira (M), Ciurria (M), Ranieri (F), Bondo (M)

Monza-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ Pablo Marì stende Sottil in area: l’arbitro indica il dischetto. Ammonito il difensore del Monza ma il Var richiama Dionisi all’on field reviiew, l’arbitro si corregge, tornando sui suoi passi e revocando anche il giallo a Marì. Come si vede dalle immagini infatti Sottil cade ma Marì non fa nulla per colpirlo e non può spostarsi dopo l’intervento finendo sulla traiettoria dell’attaccante. Al 60′ giallo a Turati per perdita di tempo. Al 68′ Carboni si intreccia con Beltran quasi sulla linea di fondo e l’arbitro indica il dischetto, la spinta è lieve ma il Var in questi casi non può intervenire.

Nel finale il direttore di gara perde il controllo una gara in balia del nervosismo finendo per estrarre un numero esagerato di cartellini. Al 76′ giallo a Pedro Pereira che va a commettere fallo su Kouame. All’87’ parapiglia in campo a seguito di una manata rifilata da Bondo a Beltran, il centrocampista del Monza viene ammonito insieme a Ciurria e Ranieri. All’88’ contatto in area del Monza tra Bondo e Folorunsho, per l’arbitro non c’è niente. Dopo 4′ di recupero Monza-Fiorentina finisce 2-1.