Galliani: "Il Monza in A l'impresa più grande di Berlusconi"

29-08-2022 11:45

“Il Monza in Serie A? La più grande impresa realizzata da Adriano Galliani e Silvio Berlusconi nella storia del calcio”.

A dirlo lo stesso amministratore delegato del club neopromosso in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. “È l’impresa più grande che abbiamo realizzato, lo ripeto spesso al presidente. Abbiamo preso una società che cinque anni fa era in D e l’abbiamo portata in A. Il Milan, prima del nostro avvento, aveva già vinto due Coppe Campioni. Delle venti squadre di A noi siamo l’unica a parteciparvi per la prima volta”, ha spiegato, annunciando che al termine dell’avventura monzese si ritirerà a vita privata.