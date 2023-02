La prova del fischietto romagnolo Rapuano al Brianteo analizzata ai raggi X, invertito un giallo

19-02-2023 09:17

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era andato sotto i riflettori per aver fatto arrabbiare Rabiot nella gara della Juve con la Salernitana per un rosso non estratto al punto che il centrocampista francese sui social aveva postato la foto dell’intervento falloso ai suoi danni con tanto di fermo immagine dell’intervento di Vilhena ma l’arbitro Rapuano è assai considerato da Rocchi, che l’ha designato senza esitazioni per una gara di prima fascia come Monza-Milan di ieri. Come se l’è cavata il fischietto di Rimini?

Monza-Milan, i precedenti di Rapuano con le due squadre

Rapuano aveva già diretto per due volte in questa stagione la squadra di Pioli, che sotto la sua guida ha pareggiato in campionato in casa della Cremonese perdendo a San Siro la sfida di Coppa Italia con il Torino, più corposo il bilancio con il Monza: 4 successi brianzoli nei 5 precedenti.

Monza-Milan, i casi dubbi

Assistito da Di Iorio e Scatragli con IV uomo Marcenaro e al Var Maini e Doveri, Rapuano ha ammonito sei giocatori in Monza-Milan: Marlon (M), Krunic (Mi), Birindelli (M), Rovella (M), Machin (M), Thiaw (Mi) . Due in particolare gli episodi dubbi. Al 54′ contatto Theo Hernandez-Birindelli. L’italiano va giù al limite dell’area e Rapuano lo ammonisce per simulazione. Al 67′ Theo Hernandez entra in area ma trova l’opposizione di Ciurria. L’esterno brianzolo gli taglia la strada e l’ex Real Madrid casca: per Rapuano non è rigore.

Monza-Milan, per Marelli Rapuano ha sbagliato ad ammonire Birindelli

Il fallo di Theo su Birindelli era fuori area ma c’era secondo Luca Marelli che a Dazn spiega che andava fischiata punizione per il Monza, con annessa ammonizione per il rossonero. Giallo ingiusto e pesante per Birindelli che, diffidato, salterà la prossima gara contro la Salernitana.

Monza-Milan, le proteste dei tifosi sul web

Sull’episodio del rigore su Theo parlano invece i tifosi del Milan che si lamentano: “Come fa a non essere rigore quello su Theo, Ciurria si mette davanti disinteressandosi del pallone, che poi non è che si mette davanti, taglia direttamente la strada cercando solo l’uomo dai su” e anche: “L’arbitro ha voluto fare il fenomeno. Quello è stato un fallo bello e buono. Si chiama fallo di ostruzione .. comunque chissenefrega abbiamo vinto”