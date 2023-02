Sarà Colombo ad arbitrare l'anticipo tra Sassuolo e Napoli, mentre la prima volta del Milan a Monza tocca a Rapuano.

16-02-2023 13:07

Per la 23a giornata del campionato di Serie A, non sono previsti match particolarmente delicati, né per questione di classifica né per particolare rivalità tra le squadre. Per cui in questo turno i fischietti più esperti non saranno in campo ma “dietro le quinte”. Il Napoli a Sassuolo è stato affidato all’emergente Colombo di Como, il quasi derby berlusconiano Monza-Milan assegnato all’altrettanto emergente Rapuano di Rimini e la gira nel Golfo della Juve a La Spezia al più esperto La Penna di Roma.

Arbitri e assistenti per la 23a giornata della Serie A 2022-23

SASSUOLO – NAPOLI

Venerdì 17/02 h. 20.45

Arbitro: COLOMBO di Como

Assistenti: GALETTO – TOLFO

IV: ORSATO

VAR: DOVERI

AVAR: BANTI

SAMPDORIA – BOLOGNA

Sabato 18/02 h. 15.00

Arbitro: IRRATI di Pistoia

Assistenti: CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI

MONZA – MILAN

Sabato 18/02 h. 18.00

Arbitro: RAPUANO di Rimini

Assistenti: DI IORIO – SCATRAGLI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

INTER – UDINESE

Sabato 18/02 h. 20.45

Arbitro: DIONISI di L’Aquila

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

ATALANTA – LECCE

Domenica 19/2 h. 12.30

Arbitro: PICCININI di Forlì

Assistenti : BERCIGLI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – EMPOLI

Domenica 19/2 h. 15.00

Arbitro: PRONTERA di Bologna

Assistenti: PRENNA – ROSSI L.

IV: ZUFFERLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SALERNITANA – LAZIO

Domenica 19/2 h. 15.00

Arbitro: ABISSO di Palermo

Assistenti: BACCINI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SPEZIA – JUVENTUS

Domenica 19/2 h. 18.00

Arbitro: LA PENNA di Roma

Assistenti: VALERIANI – ZINGARELLI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

ROMA – H. VERONA

Domenica 19/2 h. 20.45

Arbitro: SOZZA di Seregno

Assistenti: BINDONI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – CREMONESE

Lunedì 20/02 h. 20.45

Arbitro: CAMPLONE di Pescara

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI