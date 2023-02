Il tecnico rossonero è contento per la terza vittoria consecutiva in pochi giorni per 1-0. Quindi, un messaggio per il belga, a cui manca ancora la rete.

18-02-2023 21:15

Dopo il Torino e il Tottenham, è arrivata la terza vittoria di fila per il Milan. All’U-Power Stadium i rossoneri hanno infatti avuto la meglio del Monza e si sono imposti per 1-0 come nelle due gare precedenti. Tre punti importanti che portano i campioni d’Italia in carica a quota 44 in classifica, sempre a -18 dal Napoli, di nuovo al secondo posto in attesa della partita dell’Inter.

Milan, la vittoria di Monza secondo Pioli

Tre punti fondamentali nella corsa per un posto in Champions League, che rendono soddisfatto Pioli. Il tecnico ne ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Abbiamo vinto di nuovo sapendo soffrire, è un aspetto positivo. Quando c’è da difendere bisogna farlo tutti insieme, adesso ci stiamo riuscendo. La settimana poi è stata molto impegnativa dal punto di vista mentale e fisico”.

Pioli è felice che adesso stiano tornando le vittorie: “Vincere faticando così fa bene, portiamo avanti le nostre idee con convinzione. Solo lavorando tutti insieme possiamo fare risultato”. Per il tecnico la strada è quella giusta: “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, poi dovevamo superare un po’ meglio la pressione del Monza. Dobbiamo continuare così“.

Milan, i prossimi obiettivi di Pioli

Il tecnico rossonero ha così analizzato lo schieramento e i giocatori adottati nel match di Monza: “Abbiamo scelto due attaccanti di velocità per superare la loro pressione. Qualche volta ci siamo riusciti, ma si può di certo fare meglio. Gli impegni poi si sono fatti sentire. Il Monza ha fatto molto bene, era la squadra con la striscia positiva migliore del campionato”.

Ritrovare continuità è di sicuro uno degli obiettivi di Pioli: “Il passettino in più è una costruzione più continua e precisa, per avere maggiori possibilità di essere pericolosi davanti. Abbiamo cambiato qualche situazione e ora dobbiamo sviluppare meglio il gioco, ci lavoreremo. Adesso recuperiamo le energie dopo il momento difficile per la prossima partita con l’Atalanta“.

Pioli, il messaggio per De Ketelaere

Pioli ha dunque avuto modo di parlare di Charles De Ketelaere, vicinissimo a Monza alla sua prima rete in Italia: “Gli manca il gol per sbloccarsi. È un ragazzo giovane, che sperava di riuscire a fare di più e segnare per lui significherebbe tanto. Le occasioni le sta avendo, il gol arriverà. Deve continuare a crederci e lavorare come sta facendo. Lui ha tutte le qualità”.

Il mese terribile, dal pari con la Roma al secondo derby perso con l’Inter, sembra davvero terminato per il Milan. Torino, Tottenham e Monza sono tre prove da non sottovalutare. Così ha concluso Pioli: “Sono state tre vittorie molto importanti, in Champions League però non siamo tranquilli anche se il ritorno sarà stimolante. Ripartiamo dal non prendere gol”.