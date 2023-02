Monza-Milan, Palladino: "Non ho sentito Berlusconi, ma immagino che emozioni possa provare..."

Il tecnico dei brianzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match coi rossoneri

“Vero, sotto la mia gestione, la gara di andata contro il Milan è quella in cui abbiamo realmente sofferto l’avversario e il ko per 4-1 lo testimonia. Tuttavia, la mentalità che cerco di infondere ai ragazzi è quella di giocarsela contro ogni tipo di avversario e così sarà anche nel nostro stadio per la gara di ritorno”.

Questa l’introduzione del tecnico del Monza Raffaele Palladino, al “derby del cuore” per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani contro il Milan, in programma domani (sabato 18 febbraio alle 18) all’U-Power Stadium, già Brianteo: “Non ho sentito il presidente, ma capisco che questa gara per lui e per il nostro direttore non possa essere come tutte le altre. Sono legati per sempre al Milan, 31 anni di vittorie non si dimenticano. Sarà certamente una bella giornata per tutto l’ambiente e per noi è un grande stimolo”.