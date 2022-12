15-12-2022 10:48

Dopo l’aggressione shock dello scorso 27 ottobre, Pablo Marì è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra del Monza. Il prossimo obiettivo è tornare a giocare una partita ufficiale con il club brianzolo.

Pablo Mari, convalescenza finita: il ritorno agli allenamenti

Lo scorso 27 ottobre, Pablo Marì veniva aggredito in un centro commerciale ad Assago. Il giocatore spagnolo è costretto ad un intervento chirurgico per suturare i muscoli della schiena. Tutto va per il verso giusto e, dopo quasi due mesi di convalescenza, il 29enne spagnolo torna ad allenarsi.

Il suo primo allenamento è stato liberatorio. Pablo Marì è stato accolto con entusiasmo dai suoi compagni, felice di rivederlo dopo quanto accaduto. Le condizioni fisiche di Pablo Marì sono più che buone.

Pablo Mari, il prossimo passo è giocare una gara ufficiale

Ora comincia la fase più bella per Pablo Marì. Riassaporato il campo d’allenamento dopo quasi due mesi, il giocatore in forza al Monza punta ora a tornare a disputare una partita ufficiale con la casacca brianzola il prima possibile.

Il suo ritorno in campo potrebbe arrivare prima del previsto. Se il recupero della condizione fisica proseguirà senza intoppi, non è da escludere che, verso metà gennaio, possa essere pronto per tornare a dare il suo contributo alla causa biancorossa.

Tutti felici per Pablo Mari, soprattutto l’ad Galliani

Il rientro di Pablo Marì ha emozionato tutti, in primis Adriano Galliani che, saputo dell’aggressione, era stato uno dei primi a raggiungere lo spagnolo in ospedale. Rivederlo in perfetta forma è stato un motivo di gioia per l’amministratore delegato del club brianzolo.

Adriano Galliani si attende un Monza in grande spolvero in questa seconda fase della stagione e, per raggiungere obiettivi prestigiosi, serve l’aiuto di ogni componente della rosa a disposizione di Raffaele Palladino, compreso Pablo Marì (lo spagnolo è in prestito secco dall’Arsenal).