Monza, Palladino: "Ottima reazione"

22-01-2023 18:06

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato così il pareggio contro il Sassuolo: “Partita strana, specie nel primo tempo. Approccio non sbagliato, siamo partiti bene, ma dopo il gol ci siamo abbassati troppo. Non avevamo la solita intensità, la solita cattiveria. Siamo stati un po’ rinunciatari e questo non mi è piaciuto e l’ho detto nell’intervallo”.

“Certamente di fronte avevamo un’ottima squadra, all’intervallo ho chiesto di alzare il livello, alzare l’intensità. Mi è piaciuta la reazione della ripresa. Questa era la classica partita che potevamo vincere ma anche perdere. Mi piace giocarmela, mi piace rischiare. Volevo dare questo segnale ai ragazzi. Sono fatto così, oggi abbiamo chiuso con Ciurria che è un attaccante esterno, con Pessina, Machin, Valoti, Caprari, Gytkjaer e Colpani. Abbiamo rischiato un po’ ma abbiamo fatto un’ottima fase difensiva”.