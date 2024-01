Monza-Sassuolo, tragedia sfiorata dopo caduta tifoso dagli spalti: come sta e cosa è successo

Le condizioni del supporter emiliano, la reazione di Donisi e il bel gesto di solidarietà del tifo organizzato biancorosso dopo la sospensione

29-01-2024 11:34

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Paura e attimi di panico allo “U-Power Stadium” di Monza, dove un tifoso del Sassuolo è caduto dagli spalti dell’impianto sportivo brianzolo, precipitando da un’altezza considerevole. Il ragazzo è finito nella zona che divide il settore ospiti e i tabelloni pubblicitari adiacenti al terreno di gioco. Partita interrotta dall’arbitro Manganiello, per favorire i soccorsi del caso e l’immediato trasporto in ambulanza all’ospedale più vicino. Nel dopo gara, ha parlato dell’episodio anche mister Alessio Dionisi.

Tifoso del Sassuolo cade dagli spalti a Monza: cosa è successo

Intorno all’ora di gioco di Monza-Sassuolo, partita vinta di misura dalla squadra allenata da Raffaele Palladino, sgomento e preoccupazione hanno prevalso su quanto stava accadendo sul campo. Un supporter neroverde ha perso l’equilibrio mentre era a cavalcioni sulla ringhiera del settore “Curva Nord”, destinato alla tifoseria ospite, cadendo rovinosamente nello spazio che separa gli spalti dal terreno di gioco.

Giovanni, il 25enne vittima dello sfortunato episodio, è stato immediatamente soccorso dai sanitari, prima di essere trasportato in ambulanza all’Ospedale San Gerardo di Monza. Contestualmente, l’arbitro Manganiello ha compreso la gravità della situazione, sollecitato dalle richieste d’aiuto provenienti dal settore ospiti. Incontro sospeso per circa 5 minuti, così da favorire l’intervento degli operatori del 118. Poi, la ripresa in un clima piuttosto surreale.

Si è temuto il peggio, vista l’altezza dalla quale è precipitato il tifoso emiliano. Le sue condizioni, fortunatamente, risultano stabili ed è fuori pericolo. Il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per valutare un sospetto trauma cranico. Sta bene e si riprenderà.

Dionisi: “Conosco Giovanni, sono sollevato”

Quando si verificano eventi del genere, anche un risultato negativo passa in secondo piano. Ne è consapevole Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, apparso molto preoccupato al momento dell’episodio che ha interrotto la gara al minuto 60. Il trainer neroverde conosce perfettamente Giovanni, il tifoso caduto dagli spalti, e non ha potuto far altro che manifestargli la sua vicinanza dalla mixed zone dello “U-Power Stadium” di Monza.

L’interruzione è stata la cosa più brutta della giornata. Conosco il ragazzo, si chiama Giovanni. Sono sollevato dal fatto che non sia nulla di troppo grave, rispetto a ciò che poteva accadere. Giovanni ci sostiene sempre, in casa e in trasferta, lo aspettiamo.

Il bel gesto dei tifosi del Monza

Solidarietà da parte del tifo organizzato del Monza, in religioso silenzio nel corso dei minuti che hanno caratterizzato la sospensione della partita. Dopo l’intervento del 118, sono iniziate ad arrivare le prime notizie anche all’interno della Curva Davide Pieri. Ripresa la sfida, i sostenitori biancorossi hanno deciso di non intonare più cori fino al termine del match, come già accaduto in simili circostanze. Un piccolo grande gesto che non è passato inosservato.