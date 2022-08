Monza, Stroppa: "Spalletti è un mostro sacro"

20-08-2022 16:50

Ecco le parole del tecnico del Monza Giovanni Stroppa alla vigilia della trasfera col Napoli di domani sera.

“Spalletti è un mostro sacro e un punto di riferimento per molti allenatori. Il Napoli ha un modo diverso di giocare rispetto alle altre squadre e quindi merita attenzioni diverse. Può dare l’impressione di giocare tranquillo, poi cambia marcia e nel giro di 10 minuti rischi di essere sotto 2 o 3 a zero. Petagna ha bisogno di lavorare”. Il problema è che ci sono le partite. Mi piacerebbe prenderlo da parte e fargli rifare la preparazione per trovare la condizione migliore, ma non è possibile. Entrerà in forma giocando. Sensi sta migliorando: mette nelle gambe ancora più possibilità di giocare. Pessina è stato fermo 40-50 giorni, ma verrà in panchina. La mia idea è farli giocare insieme, li abbiamo presi per questo, ma quando staranno bene”.