Mooney: conferma ufficiale di Marini per il 2023

12-09-2022 13:33

Durante i test che si sono svolti la scorsa settimana a Misano, il team Mooney VR46 aveva comunicato il rinnovo ufficiale di Marco Bezzecchi per la stagione 2023.

Oggi invece è toccato a Luca Marini sancire l’ufficialità del rinnovo contrattuale. La line up del Team di valentino Rossi per il 2023 sarà quindi la stessa di questa stagione. L’accordo è stato ufficializzato oggi dalla squadra sulle sue pagine social e sul sito. Immediato è arrivato il commento del rider italiano, reduce da due piazzamenti consecutivi al 4° posto.

“Sono molto contento di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023 – ha dichiarato – è importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio in questo finale di stagione. Siamo una squadra rookie, é il primo anno che lavoriamo tutti insieme, e continueremo a portare avanti questo metodo per toglierci delle belle soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro insieme a Vale, che ringrazio per questa opportunità, e alla VR46 Riders Academy che mi sostiene sempre”.