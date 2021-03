Morata, Buffon, Bentancur: quante spine nelle zampe delle Zebre

La stagione della Juventus, fin qui, non si può certo definire positiva come le 9 precedenti. Se a livello di Champions, a dirla tutta, non è cambiato molto (fuori agli Ottavi contro una squadra inferiore, niente di nuovo), in campionato i bianconeri viaggiano troppo lontani dalla vetta, al che l’unico obiettivo veramente alla portata, ora, rimane la conquista della Coppa Italia (finale contro l’Atalanta). Guardando anche le questioni societarie, la crisi economica dovuta alla pandemia sta lasciando grossi strascichi, e a rimetterci, come sempre, sarà anche la rosa.

Nello specifico, attualmente, ci sono 3 questioni abbastanza spinose che sarebbe meglio risolvere al più presto.

Gianluigi Buffon

Anche per i più grandi l’età avanza, e in questa stagione Gigi Buffon non sta trovando lo spazio che si auspicava (appena 10 presenze in stagione a 43 anni). l rapporto con Agnelli, presidente ma prima di tutto amico, resta splendido, ma in casa Juventus si inizia respirare aria di addio, secondo quanto riportato da La Stampa.

Buffon lascerebbe a fine anno soltanto la Juventus, ma non il calcio giocato. Non è un segreto infatti che il portiere di Carrara miri a raggiungere e battere il record di Ballotta, il più ‘anziano’ a giocare una partita di Seria A, un Genoa – Lazio a 44 anni e 38 giorni. Per farlo però servono offerte, e non è detto che arrivino. Ultimamente anche la Juventus si sta guardando attorno, in cerca di un altro secondo portiere che lo sostituisca. Il prossimo derby di Torino potrebbe dunque essere l’ultimo per la Leggenda Gigi Buffon con la casacca bianconera indosso.

Rodrigo Bentancur

Come riporta calciomercato.com, si stanno facendo valutazioni anche sull’uruguagio. Il suo rendimento in questa stagione non sta soddisfando ne Pirlo ne la dirigenza, e dunque una sua partenza non è da escludere a priori. Ma c’è un problema: la percentuale sulla rivendita a favore del Boca Juniors, ex squadra di Bentancur. Già, perché il Boca continua a conservare una percentuale decisamente alta, che pure stagione dopo stagione si riduce. Vendere Bentancur dovendo rinunciare a una fetta compresa tra il 30 e il 40% ancora non conviene, per questo il suo nome non rientra ancora nemmeno nell’ipotesi di scambio a livello internazionale.

Detto ciò, a fronte di un’offerta importante anche lui potrà essere sacrificato in estate.

Alvaro Morata

Sempre dalle pagine di calciomercato.com si passa ad affrontare il problema Morata. Lo spagnolo non è mai stato un grandissimo bomber, ma il suo contributo in questa stagione si sta facendo sentire. Ecco perchè la dirigenza bianconera vorrebbe trattenerlo, ma ci sono dei problemi. Da escludere il riscatto questa estate per 45 milioni, più probabile che possa essere rinnovato il prestito per 10 milioni e poi se ne riparlerà tra una stagione.

Anche la prossima, tuttavia, è probabile che 35 milioni di euro saranno troppi per le casse bianconere, ecco perchè servirà trovare un nuovo accordo con l’Atletico Madrid.

OMNISPORT | 31-03-2021 19:19