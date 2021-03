Juve, Arthur se ne va a Dubai e scatena i tifosi

Un giocatore della Juventus decide di trascorrere il weekend libero a Dubai e documenta il suo soggiorno con alcune immagini sui social. Nessun problema, verrebbe da dire in una situazione normale. Peccato che quella attuale di “normale” non abbia la men che minima ombra. Se alle criticità dettate dalla pandemia si somma poi il fatto che il giocatore in questione è proprio quello stesso Arthur che, negli occhi dei tifosi juventini ha lasciato come ultima immagine il fatale errore che ha deciso in negativo la sfida interna della Juventus contro il Benevento, beh, è facile immaginare come il web non si sia trattenuto dall’attaccare il centrocampista bianconero.

Arthur a Dubai non per conto della Juve

Il primo, scontato quanto lecito quesito posto da un tifoso è: “Ma come fate ad andare a Dubai che noi non possiamo neanche uscire dal nostro comune?“, la risposta è che, effettivamente, Arthur a Dubai sarebbe potuto andare solo per motivazioni quali: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Restano, quindi esclusi i soggiorni per vacanze. Potremmo provare a ipotizzare una visita per motivi di lavoro, ma la stessa Juventus ha sottolineato come il giocatore stesse sfruttando di alcuni giorni liberi e che quindi non fosse sotto il controllo della società. Il che, porterebbe a escludere i motivi di lavoro legati direttamente alla Juventus. Altro per ora non è dato sapere, ma il web si interroga e tuona.

I commenti di tifosi

Il popolare Paolo Ziliani, ricordando proprio l’errore con il Benevento scrive ipotizzando con ironia il commento del portiere della Juve: “Szczesny: Arthur a Dubai? Peccato non sia partito una settimana prima”. In molti, poi sottolineano la mancanza di attaccamento alla maglia: “al di là della pandemia, il segnale è brutto, la Juventus non ha più il polso della situazione” e ancora: “Non sarebbe il caso di serrare i ranghi? Nel Derby e nel recupero col Napoli ci si gioca quello che resta della stagione”.

C’è poi chi sottolinea l’ingenuità del brasiliano ex Barcellona e scrive: “C’è da dire che anche Arthur è stato un genio a pubblicare certi post invece di tenerseli per sé”. Altri invece ironizzano: “Arthur Affranto dal dolore per l’errore di Juventus-Benevento che ci è costato la partita è volato a Dubai per una sessione estrema di allenamento” e chi ha una speranza: “Speriamo resti bloccato la, tanto per come gioca, non mancherà di certo a nessuno!”.

Non manca comunque chi difende il ragazzo e scrive: “Ok che con la sosta rimane impresso il suo ultimo errore, ma trattare Arthur come l’ultima delle pippe anche no. Nei pochi frangenti in cui la Juve sembrava avere un senso era perché il brasiliano dettava i tempi in mezzo al campo. Mi pare l’ultimo dei problemi“.

In ogni caso, oggi Arthur rientra a Torino per preparare il derby in programma sabato alle 18. Per chi rientra da Dubai, le norme attualmente in vigore non richiedono il tampone, ma è certo che a questo penserà la Juventus.

SPORTEVAI | 30-03-2021 19:14