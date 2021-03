Juve, guai per Pirlo: nuovo positivo nel gruppo squadra

Brutte notizie per Andrea Pirlo. In un momento già negativo per i risultati in campo l’ultima tegola arriva dopo che è stata riscontrata la positività del difensore turco Demiral.

Il giocatore, che si trovava in Nazionale per le qualificazioni Mondiali (nonostante fosse infortunato) è risultato positivo al Covid – 19. Il 23enne starebbe bene a parte qualche piccolo sintomo e già domani, con un volo sanitario dovrebbe rientrare in Italia e a Torino dove dovrà osservare l’isolamento probabilmente presso la camera d’hotel del J-Hotel.

Il giocatore sarebbe positivo da circa una settimana: salterà quindi il derby con il Torino ma anche il recupero, previsto per mercoledì prossimo con il Napoli e poi si vedrà quali saranno i tempi per la negativizzazione.

Dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo, McKennie, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Bentancur tocca anche al turco, fermo dall’11 marzo, per una lesione al retto femorale della gamba destra: il giocatore, secondo le previsioni e le tempistiche di recupero avrebbe dovuto recuperare proprio per il derby.

C’è preoccupazione in casa Juve anche per Szczesny a causa di un focolaio nella Nazionale polacca. Il portiere sta bene, non presenta sintomi ma è stato a stretto contatto con i compagni di squadra: diversi, tra cui il difensore del Bologna Skorupski sono infatti risultati positivi.

La squadra di Pirlo spera ora che tutto vada per il meglio visto che Gianluigi Buffon, nella giornata di ieri è stato squalificato per la bestemmia con il Parma: se il Polacco risultasse positivo dovrebbe giocare il terzo Carlo Pinsoglio.

Intanto comunque Szczesny è risultato negativo agli ultimi controlli effettuati.

OMNISPORT | 31-03-2021 10:30