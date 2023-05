Morata: "Juve, batti il Siviglia e dedica la vittoria a Pogba"

L'auspicio dell'ex bianconero

17-05-2023 10:08

Alvaro Morata è stato intervistato da Tuttosport. L’ex bianconero non ha alcun dubbio su chi tifare per la semifinale di Europa League: “Forza Juve! Batti il Siviglia e dedica la vittoria al mio amico Pogba. Tiferei Siviglia in tutti gli altri casi, ma non contro la mia ex squadra”. Poi un commento sul ko dell’amico Paul Pogba: “Fra le tante motivazioni i bianconeri ne avranno una in più, fortissima: centrare la qualificazione alla finale per dedicare il successo allo sfortunato Pogba”.