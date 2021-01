Morata sostituito in Juventus-SPAL

Continuano i problemi relativi agli infortuni per la Juventus. Non solo la vittoria contro la SPAL che ha permesso ai bianconeri di agguantare le semifinali di Coppa Italia in cui sfiderà l’Inter nel Derby d’Italia, ma anche gli infortuni. K.o. Bernardeschi e fuori Morata.

Lo spagnolo, che ha segnato il primo dei quattro goal con cui la Juventus ha superato la SPAL, è stato infatti sostituito nella ripresa. Il motivo? Un taglio nella caviglia destra per Morata, uscito dal campo con una smorfia di dolore che ha fatto preoccupare i tifosi.

Non si tratta di un infortunio grave dunque, ma Morata verrà comunque valutato dallo staff per la prossima gara di campionato, prevista nell’anticipo dello Stadium contro la Sampdoria il prossimo sabato. Difficile però che lo spagnolo rimanga fuori.

Contro la Sampdoria giocherà sicuramente titolare Cristiano Ronaldo, non convocato per la gara contro la SPAL: il riposo di Coppa Italia porterà il lusitano ad essere nuovamente imprescindibile in campionato, con lo stesso Morata possibile partner d’attacco in virtù dell’infortunio di Dybala, non ancora superato.

OMNISPORT | 27-01-2021 23:35