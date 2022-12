18-12-2022 09:39

La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, lasciando di sasso anche chi lo conosceva bene e lo aveva sentito al telefono solo pochi giorni prima. Mario Sconcerti, morto ieri a 74 anni, ha spiazzato tutti anche con la sua morte come faceva quando si metteva al computer a scrivere i suoi articoli o come quando andava in tv a raccontare le sue verità ma di cosa è morto il giornalista fiorentino?

Sconcerti era stanco già da un mesetto

A rivelare i retroscena della malattia di Sconcerti è il Corriere della Sera con un articolo di Daniele Dellera che racconta gli ultimi giorni del giornalista e ricorda come la sua assenza improvvisa era pesata al giornale, dove quotidianamente raccontava i Mondiali in Qatar.

“Gli ultimi giorni sono stati faticosi senza la sua firma, noi tutti, al Corriere e nella redazione sportiva, eravamo un po’ in ansia perché a inizio Mondiale lo avevamo sentito stanco, con una voce flebile, sottile, facile capire che non fosse in forma, e il suo ricovero ospedaliero non ci aveva colto di sorpresa. Ma sapevamo che sarebbe stata una tappa di pianura, per sistemare un po’ di cose, in particolare quel rene che faceva i capricci”.

Sconcerti si sentiva meglio ed era pronto a tornare a scrivere

I motivi dell’ottimismo c’erano: giovedì mattina la sua voce era tornata quella di prima, forte e chiara: «Daniele mi spiace stare lontano dal giornale e dal Mondiale, guarda che domani mi portano il computer e ho un’idea, per un pezzo…».

Sconcerti, la moglie Rosalba convinta che in pochi giorni sarebbe stato dimesso

“Lo attendevamo felici quel pezzo, convinti che il direttore ormai si stesse rimettendo. La convinzione diventa sicurezza quando venerdì sera, una donna fantastica, Rosalba, moglie, compagna, assistente, telefonista, amica nostra, ci ha chiamato e, rassicurata dal miglioramento del suo Mario, ci diceva: «Sai Daniele che le cose stanno andando bene, gli esami sono a posto, i parametri sono tornati alla normalità, tra pochi giorni, martedì-mercoledì, Mario sarà dimesso…». Poi l’irreparabile, quel cuore che si ferma, che non riparte più, i soccorsi inutili, medici e assistenti che scuotono la testa, la disperazione di mamma Rosalba e Martina, la loro figliola.