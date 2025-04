Morto Aaron Boupendza, precipitato dall'11° piano l'ex capocannoniere e nazionale del Gabon: indagini in corso

Mistero sulle cause della scomparsa del 28enne nazionale del Gabon e attaccante di primissimo piano: ipotesi suicidio, esclusa la pista dell'introduzione di estranei in casa

La sua scomparsa ha squarciato il silenzio che lo ha avvolto, in questi ultimi tempi: Aaron Boupendza è morto mercoledì ad appena 28 anni in seguito alla caduta dal balcone del suo appartamento all’11° piano di uno stabile di Hangzhou in Cina, dove risiedeva.

Una notizia tragica, che ha destato emozione e sconcerto, per via delle circostanze che inducono a interrogarsi su quanto accaduto e che cosa sia scattato. Interrogativi legittimi, inevitabili dopo la conferma della sua morte da parte della stessa Federazione calcistica del Gabon.

La morte di Boupendza

Stando alla ricostruzione effettuata dal China Daily, l’attaccante è stato assistito dopo essere precipitato in condizioni da accertare e per cause da verificare dal balcone del suo appartamento, preso in affitto nel distretto di Yuhang, dove si era trasferito. Trasportato d’urgenza nell’ospedale più vicino, è stato dichiarata la morte nonostante i tentativi ripetuti di rianimarlo, ha dichiarato l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Hangzhou in un comunicato.

Le autorità hanno escluso l’ipotesi di un dolo a seguito di un’indagine che ha incluso esami in loco, interrogatori e analisi delle immagini di videosorveglianza. L’ipotesi del gesto volontario sta prendendo piede, anche se non è stata esclusa alcuna pista.

Il club ha confermato la morte di Boupendza in un comunicato, esprimendo “profondo dolore” e affermando di collaborare con le autorità nelle indagini in corso.

“Siamo devastati nell’annunciare che il nostro giocatore Aaron Boupendza è tragicamente deceduto oggi presso la sua residenza”, ha dichiarato il club. “Tutti noi dello Zhejiang FC porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

La carriera da giocatore

Boupendza, nato il 7 agosto 1996 in Gabon, è entrato a far parte dello Zhejiang FC nella stagione 2024 della Chinese Super League, diventandone rapidamente uno dei migliori giocatori. Noto per la sua forza, il dribbling e la capacità di finalizzare, ha segnato quattro gol nel terzo e quarto turno del campionato – realizzando due doppiette consecutive – classificandosi quarto nella classifica marcatori del campionato.

Cresciuto nel Bordeaux, in Francia, Boupendza (35 presenze e 8 gol con la Nazionale) ha giocato inizialmente nell’Esagono (Pau, Gazélec Ajaccio, Tours), per poi trasferirsi in Turchia (Hatayspor), Qatar (Al Arabi), Stati Uniti (FC Cincinnati) e Romania (Rapid Bucarest), prima di approdare allo Zhejiang FC nel gennaio 2024.

“Mi piace correre e il mio lavoro è segnare gol”, ha dichiarato Boupendza in un’intervista prima dell’inizio della stagione in corso. Aveva descritto lo Zhejiang come “una grande squadra” e si era detto ottimista sulle sue prospettive.

Il post della Federazione e la reazione del presidente

La sua morte ha suscitato enorme dolore, tant’è che sono numerosi i messaggi istituzionali: la Federazione, ma anche lo stesso presidente del Gabon hanno espresso vicinanza e partecipazione.

“A 28 anni, Boupendza lascia il ricordo di un grandissimo attaccante che ha segnato la Coppa d’Africa in Camerun”, ha aggiunto la federazione, accompagnando il messaggio con una foto del giocatore. Nel 2022, le Panthères erano state eliminate agli ottavi di finale della competizione panafricana dal Burkina Faso.

“La Fegafoot e la grande famiglia del calcio gabonese porgono alla sua famiglia le più sentite condoglianze”, ha concluso la federazione.

Brice Oligui Nguema, presidente eletto del Gabon, ha reagito su X: “È con immensa tristezza che apprendo la tragica scomparsa di Aaron Boupendza, centravanti di talento che ha onorato il calcio gabonese”.

Secondo l’emittente statale Gabon 24, “le circostanze esatte della tragedia restano ancora poco chiare”, ha precisato la testata, aggiungendo che “sarebbe in corso un’indagine per accertare i fatti” a cui accenna anche il comunicato del club. Nel calcio, purtroppo, vanno ricordati casi di suicidio sebbene con dettagli ulteriori: prima di lui Karim Gazzetta e Alexander Williams Tapon sono giunti a un gesto estremo.