Moto 3, la diretta del GP d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. LIVE

Garcia consolida il primato in classifica generale a quota 193, Guevara perde due punticini ma si porta a 188. Al terzo posto c'è sempre Foggia ma ora a 49 lunghezze dal leader. Quarto posto per il vincitore di oggi, Sasaki, con 138 punti.11:55

Seconda vittoria stagionale per Ayumu Sasaki, autore di una clamorosa rimonta dopo due long lap penalty. Terzo podio stagionale per Tatsuki Suzuki e secondo podio in sole sei gare di Moto3 per David Munoz. Da registrare anche la prima doppietta giapponese di sempre da quando esiste la classe Moto3.11:51