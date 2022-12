Moto Gp - Agostini: “Io, Rossi e Bagnaia caratteri diversi, ma stessa passione”

27-12-2022 19:34

Giacomo Agostini dice la sua sull’attuale campione in carica di Moto Gp ma anche su tutto quello che potrebbe succedere nella prossima stagione.

I test preseason di Sepang e Portimao daranno ulteriori indicazioni in attesa del weekend dal 24 al 26 marzo quando in Portogallo si accenderanno ufficialmente i motori.

Nel frattempo Agostini parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Credo che vincere sia difficile ma riconfermarsi ancora più difficile, sicuramente la Ducati e Bagnaia sono un passo davanti a tutti, gli altri team per colmare il gap devono non solo uguagliarla, ma anche fare qualcosa in più”. Ed aggiunge: “Pecco è un tipo che mi piace, è un tipo tranquillo, pacato, è l’esatto opposto di Valentino, lui era un vero showman, io invece una via di mezzo, diciamo che insieme formeremmo un bel trio, con caratteri diversi ma accomunati dalla stessa passione”.