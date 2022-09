Moto GP, Bagnaia: "Sono stato chiaro con la Ducati, niente ordini di Scuderia"

17-09-2022 14:38

Pecco Bagnaia si è rimesso in corsa per il Mondiale con quattro vittorie di fila, ma la recente volata con Enea Bastianini ha messo l’accento sul tema “ordini di Scuderia”, sul quale il pilota torinese è perentorio: “Sono stato chiaro con il Team” ha dichiarato a L’Equipe – “Non voglio ordini di Scuderia”.

E spiega perché: “A Misano tutti hanno spinto e Bastianini più volte ha provato a sorpassarmi. E’ una cosa che mi aiuta a essere più veloce, per questo sarò felice di ricevere una mano dagli altri piloti della Ducati solo nelle ultime due gare, se sarò il solo ducatista in lotta per il titolo iridato”.