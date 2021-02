Moto GP, Danilo Petrucci è pronto ad iniziare la sua nuova sfida

Dopo aver lasciato la Ducati, il centauro italiano Danilo Petrucci si è accasato alla KTM Tech 3 di Hervé Poncharal. Oltre a Petrucci, la neo nata squadra satellite potrà contare anche su Iker Lecuona. Petrucci arriva da una stagione piuttosto deludente, chiusa al dodicesimo posto in classifica piloti. L’obiettivo, quindi, non può che essere di migliorare ampiamente quanto fatto nel 2020.

Queste le parole del boss Hervé Poncharal:

“Non vediamo l’ora di cominciare. Sarà una stagione speciale per noi: ora sappiamo che la KTM RC16 è un’arma per lottare per pole position, podi e vittorie. Approfittiamo dell’evento per dare ancora una volta il benvenuto ad un nuovo pilota ricco di esperienza […] Danilo è impaziente, molto concentrato e motivato per la nuova stagione, che partirà con i test in Qatar. Iker è invece la conferma. Abbiamo grandi aspettative e fiducia in lui: non è più un rookie, è il momento di ottenere risultati”.

