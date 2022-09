Moto GP, Ezpeleta: "Vi spiego il format della Sprint Race"

17-09-2022 14:17

Il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta ha spiegato come sarà strutturato dalla stagione 2023 il week-end del Motomondiale.

Ogni GP avrà la sua Sprint Race, che si correrà di sabato pomeriggio a seguito delle qualifiche (che ne comporranno la griglia, a differenza di quanto è previsto in Formula 1), in programma la mattina: l’evento durerà esattamente la metà dei giri della gara (con eventuale arrotondamento per difetto) e premierà i prime nove classificati, che prenderanno rispettivamente 12, 9, 7 punti (e via a scalare).

Non ci sarà più la quarta sessione di libere, solitamente dedicata alle ultime prove tecniche e lo stesso varrà per i warm up di Moto2 e Moto3, che ora si disputano la domenica mattina.

“Sarà un format spettacolare che garantirà visibilità: la gara della domenica resterà comunque quella storica, che stabilisce chi vince il GP”: queste le parole del dirigente spagnolo.