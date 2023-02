Moto Gp, Marquez altra stoccata a Valentino Rossi

Ospite del programma “Viajando con Chester”, il noto pilota spagnola ricorda l’episodio del 2015 quando ci fu uno scontro con l’italiano sia in pista sia in conferenza stampa.

09-02-2023 12:08

Chi pensava che il caso Sepang 2015 con protagonisti Marc Marquez e Valentino Rossi fosse chiuso si sbagliava di grosso.

Il pilota spagnolo è stato ospite del programma “Viajando con Chester” ed è stato pungolato in merito al suo rapporto non certo idilliaco con Valentino Rossi. In particolare ha voluto ricordare l’eclatante episodio di Sepang quando il campione di Tavullia lo colpì prima in conferenza stampa e poi in pista.

“Disse davanti a tutti che favorivo Jorge Lorenzo, rimasi scioccato, avevo 22 anni e lui 10 più di me, non sapevo cosa dire e come difendermi, per me fu a tutti gli effetti un’intimidazione”. Poi su quando accaduto in pista afferma: “Mi ha colpito e non fu casuale, fu un gesto deliberato, mi mise all’angolo e mi colpì, può capitare di sbagliare una traiettoria ma non fu quello il caso”.