Moto Gp, obiettivo raggiunto per Maverick Vinales

Nelle qualifiche del Gran Premio di Doha andate in scena oggi, il centauro della Yamaha Maverick Vinales ha strappato il terzo tempo, staccato 161 millesimi dalla Pole Position di Jorge Martin. In questo secondo appuntamento del mondiale, l’obiettivo di giornata di Top Gun era di entrare nei top-3 in griglia, dunque si presenta in conferenza stampa molto soddisfatto di se stesso.

Queste le sue parole:

“A dire la verità nel primo stint non mi sono trovato molto bene con la posteriore e non ho fatto un bel giro. Sul secondo time attack invece mi sono trovato bene. Anche in FP4 ho avuto un bel ritmo e quello è importante. Sono contento. Ora concentrati per la gara, l’obiettivo di oggi è stato raggiunto”.

Una risposta positiva gli è arrivata dalle gomme:

“Nel secondo time attack sono andato molto bene, avevo un grande grip. L’obiettivo era la prima fila e quindi è stato raggiunto. Sono molto contento perché siamo andati bene, anche nella parte finale la gomma era performante. Ma non so ancora quale sarà il nostro plan per domenica”.

OMNISPORT | 03-04-2021 22:09