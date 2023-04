Moto, tragico incidente a Misano: muore pilota di 46 anni

Tragico incidente nella Coppa Italia Velocità di moto a Misano: un pilota di 46 anni, Fabrizio Giraudo, ha perso la vita dopo essere stato investito da un altro concorrente.

Un pilota di 46 anni, Fabrizio Giraudo, è morto a Misano durante lo svolgimento della Coppa Italia Velocità per le conseguenze di un tragico incidente avvenuto nelle fasi iniziali del primo giro del Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. La FMI e il Misano World Circuit hanno deciso di fermare immediatamente la manifestazione in segno di rispetto per la tragedia.

Incidente fatale a Misano, muore Fabrizio Giraudo

Giraudo, originario di Fossano in provincia di Cuneo, è stato coinvolto in un incidente avvenuto in rettilineo che ha coinvolto più piloti. A innescarlo, secondo le prime ricostruzioni, un problema tecnico a uno dei concorrenti. Giraudo è caduto in seguito a un contatto ed è stato investito a forte velocità da un altro pilota che stava sopraggiungendo. Inutili i soccorsi, seppur tempestivi: il 46enne è deceduto in pista.

