Moto2, FP3 Assen: Augusto Fernandez il più veloce

25-06-2022 12:08

Si sono svolte in mattina le terze prove libere della Moto2 per il weekend del GP di Assen, in Olanda, 11° prova del Mondiale 2022. A prendersi il miglior tempo davanti a tutti è stato Augusto Fernandez, miglior crono della classifica combinata, che ha chiuso in 1:37.115.

Seconda posizione per Albert Arenas (+0.065), terza piazza per Bo Bendsneyder (+0.111). Celestino Vietti 11° a 418 millesimi, comunque qualificato per il Q2. Alessandro Zaccone (18°), Lorenzo Dalla Porta (22°), Niccolò Antonelli (27°) e Simone Corsi (29°) dovranno invece partire dal Q1.