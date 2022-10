Moto2, fulmine Aldeguer: sua la pole in Australia

15-10-2022 08:48

Sorpresa Fermin Aldeguer nelle prove ufficiali del GP d’Australia classe Moto2. Il pilota della Speed Up, classe, ha infatti conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island con il crono di 1:32.233. Per il giovanissimo spagnolo, classe 2005, al secondo anno in Moto2 e mai tra i primi quattro in un GP, si tratta della seconda pole della stagione dopo quella in Argentina e del terzo piazzamento in prima fila.

Al suo fianco scatterà il leader della classifica iridata Augusto Fernandez (Red Bull Ajo) e il compagno di squadra Alonso Lopez, che in gara dovrà scontare un Long Lap penalty per aver centrato durante le FP1 Celestino Vietti, provocandone la caduta. Il pilota romano partirà dalla sesta posizione, che sarà aperta da Tony Arbolino (Marc VDS) e completata da Aron Canet (Pons).

Solo 13° Ai Ogura (Team Asia), che in classifica insegue Fernandez staccato di un solo punto. Male gli altri italiani: Dalla Porta 18esimo.

Più indietro gli altri italiani: Simone Corsi (MV Agusta Forward) è 23esimo,