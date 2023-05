Moto2, la diretta del GP di Francia sul circuito di Le Mans. LIVE

Cronaca in diretta

Siamo in Francia nel circuito Bugatti con Sam Lowes in sella alla Kalex dell'Elf Marc VDS Racing Team in pole position.

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio di Francia si corre sullo storico circuito di Le Mans. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (74 pt.) Tony Arbolino (74 pt.) Aron Canet (52 pt.) Alonso Lopez (45 pt.) Sam Lowes (43 pt.)

Gran pole per Sam Lowes del team Marc VdS che si è messo alle spalle Alonso Lopez e il compagno di scuderia, il nostro Tony Arbolino. In seconda fila scatteranno Filip Salac, Pedro Acosta, co-leader del Mondiale con Arbolino, e Celestino Vietti, con la Fantic. Gli altri italiani: Dennis Foggia del team Italtrans partirà solo 23°; 25° invece Lorenzo Dalla Porta. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma per le 12.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: