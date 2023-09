Moto2, la diretta del GP di Barcellona sul circuito di Montmelò. LIVE

Cronaca in diretta

Dopo una spettacolare gara di Moto 3, arriva il momento delle Moto 2: pole position per Jake Dixon, in prima fila Canet e Ogura. Il leader mondiale Acosta solo nono, Arbolino ventesimo: per l'italiano una gara di rimonta.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa gara di Moto 2 a Montmeló!

GIRO 1. Che partenza per Gonzalez che si porta in seconda posizione, alle sue spalle Ogura.

GIRO 4. I primi tre creano un primo varco con Lopez, in difficoltà Ogura solo in quinta posizione.

GIRO 7. Che gara per Manu Gonzalez, in vetta e con un ritmo che sta mettendo in difficoltà anche Canet.

GIRO 11. Canet si porta in testa, Acosta passa Dixon: tre spagnoli ora in vetta.

La Moto3 torna in pista e lo fa con il GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (176 pt.) Tony Arbolino (164 pt.) Jake Dixon (117 pt.) Aron Canet (96 pt.) Alonso Lopez (92 pt.)

La pole position della Moto2 se la prende Jake Dixon. Il britannico della GasGas partirà davanti a tutti, con in prima fila Aron Canet e Ai Ogura. Seconda fila per Manuel Gonzalez, Albert Arenas e Fermin Aldeguer, mentre completano la top-10 Alonso Lopez, Sergio Garcia, il leader del mondiale Acosta e Barry Baltus.

Crisi totale per il nostro Tony Arbolino, secondo in classifica, ma solo 20° in griglia. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti: il vincitore del GP d’Austria non va però oltre il 15° tempo. Il Gran Premio di Catalunya si svolge sul Circuito di Barcellona al Montmelò. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: