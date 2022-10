Moto3, acuto di Dennis Foggia: sua la pole in Thailandia

01-10-2022 09:13

Dennis Foggia prova a non arrendersi. Il pilota romano del Team Honda Leopard, ormai virtualmente fuori dalla corsa al titolo della classe Moto3, ha infatti ottenuto la pole position del GP di Thailandia, quart’ultima prova del Mondiale 2022.

Staccato di 63 punti dal capoclassifica Izvan Guevara, Foggia è parso a proprio agio sulle curve del Chang International Circuit di Buriram, al punto da stabilire anche il nuovo record della pista thailandese con il tempo di 1:42.077.

Per Foggia si tratta della terza pole in Moto3, tutte in questa stagione, dopo quelle in Francia e in Catalogna.

In prima fila anche Jaume Masia con la KTM del Team Red Bull Ajo, staccato di poco meno di tre decimi, e Ayumu Sasaki con l’Husqvarna del Max Racing Team.

Bene Stefano Nepa, in seconda fila con la sua KTM del Team MTA davanti al rookie Diogo Moreira e a Daniel Holgado (KTM Red Bull Ajo).

Settima la Honda di Riccardo Rossi, mentre Guevara è solamente 11°. Quinta fila per Andrea Migno, addirittura 18° Tatsuki Suzuki (Honda Leopard), che era scattato in pole a Motegi prima di essere costretto al ritiro.