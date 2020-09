Moto3, due conferme in casa Tech3

E’ tempo di annunci per il team Red Bull KTM Tech3 impegnato nel campionato del mondo Moto3. Sia Ayumu Sasaki che Deniz Oncu sono stati confermati anche per il 2021.

“Sono davvero felice – ha spiegato il boss Hervé Poncharal -. E’ il nostro primo anno in questa classe, abbiamo dovuto creare un gruppo nuovo di zecca e imparare. Entrambi i ragazzi hanno mostrato un grande potenziale ed è un vero piacere che restino con noi. Non vedo l’ora di festeggiare la prima top-5, il nostro primo podio e – perché no? – la nostra prima vittoria in categoria”.

OMNISPORT | 16-09-2020 15:51