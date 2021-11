Moto3, FP3 GP San Paolo: Deniz Oncu davanti ad Acosta

13-11-2021 10:29

Il turco Deniz Oncu in Red Bull KTM Tech3 chiude al comando la terza sessione di prove libere col tempo di 1:39.256. Pedro Acosta seondo staccato di appena 99 millesimi in Red Bull KTM Ajo, terzo tempo per l’austrraliano Joel Kelso in KTM CIP (1:39.403 a 147 millesimi) prima di finire nella ghiaia della Comunità Valenciana.

Il miglior italiano è Andrea Migno in Honda Sniper staccato di 168 millesimi, che precede Carlos Tatay e Dennis Foggia in Honda Leopard dietro di due decimi da Oncu. Decimo tempo invece per Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 439 millesimi. Tredicesimo, ma rimane fuori dalla top14 combinata, Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) a 734 millesimi. Diciannovesimo Alberto Surra (Honda Snipers) a 1.196, davanti a Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.224.

